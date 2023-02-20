У Курській області загинули шестеро російських військовослужбовців. Про це повідомило міноборони рф.

У відомстві уточнили, що 20 лютого внаслідок "грубого порушення вимог безпеки" військовими Західного військового округу в Курській області сталася пожежа в бліндажі, внаслідок якої загинули шість військовослужбовців.

Около 10:40 около села Уланок Суджанского района Курской области в блиндаже военных произошел пожар. Внутри было семь военнослужащих: один получил ожоги, шестеро погибли.

Під час займання здетонували боєприпаси, що зберігалися у бліндажі. Проводиться розслідування, додали у міноборони рф.

За інформацією росЗМІ, військовослужбовці перебували в бліндажі, топили піч, і один із них налив у топку горючу рідину. Пролунав вибух, почалася пожежа. Врятуватися вдалося лише одному.