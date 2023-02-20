У Зеленського заявили, що Крим ніколи не стане предметом переговорів з росією [ Редагувати ]
Крим ніколи не стане предметом переговорів із росією. Наша країна не торгуватиме своїми територіями.
Про це сказав заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю "Крим.Реалії".
Жовква нагадав, як на початку повномасштабної війни Україну намагалися схилити до компромісів. Наразі теж чути наративи про припинення вогню та зупинку на позиціях, які займають сторони з подальшим проведенням переговорів. Так, це пропонує рф, її сателіти або так звані посередники, які намагаються вийти на якусь свою частку успіху в цьому процесі.
"Відповідь дуже чітка - посередники не потрібні для України. Потрібні ті лідери, країни, які на боці України. Тому що Україна торгувати своїми територіями не буде, Україна їх буде лише звільнятиме", - додав Жовква.
Також він додав, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Україна деокупує Крим, але це точно відбудеться. Жовква вважає, що "дипломатичний шлях може доповнювати військовий".
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