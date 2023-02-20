США виділяють Україні військовий пакет на 460 млн доларів: подробиці [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 млн доларів.
Про це повідомляє в Twitter репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:
- військова техніка, включаючи HIMARS
- радари повітряного спостереження
- протитанкові системи Javelin
- машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley
- прилади нічного бачення
- запасні частини та інше обладнання
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