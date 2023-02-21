Японія виділить Україні $5,5 млрд [ Редагувати ]
Японія запропонує Україні нову фінансову підтримку у розмірі $5,5 млрд. Про це оголосив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на глобальному форумі в Токіо, передає AP.
Ми вирішили надати додаткову фінансову підтримку в розмірі 5,5 мільярдів доларів.
За даними канцелярії прем'єра, Токіо вже надав Києву фінансову підтримку на суму $600 млн, а також передав гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів.
Кісіда також оголосив, що проведе відеоконференцію лідерів "Великої сімки" з президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого. Японія цього року головує у G7, до якої входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США.
Японський прем'єр заявив, що агресія росії проти Україні є викликом заснованому на правилах міжнародному порядку.
Ось чому я вирішив рішуче відповісти (росії - ред.) санкціями.
Японія приєдналася до санкцій США та ЄС після початку збройного вторгнення 24 лютого. Крім надання фінансової підтримки, Японія також прийняла понад 2 тисячі біженців з України та допомогла їм з наданням житла, підтримкою у працевлаштуванні та освіті.
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