Японія списує десятки РСЗВ M270 та гаубиць M110: чи можлива передача Україні [ Редагувати ]
Японія планує в найближчі роки списати наявні в неї реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 та 203-мм гаубиці M110. Про це повідомляє ТАСС.
Згідно з Планом зміцнення оборони на 2023-2027 роки, Міністерство оборони Японії планує у 2023 році зняти з озброєння Сил самооборони самохідні артилерійські установки M110 калібру 203 мм, а до 2029 року відмовитися від використання РСЗВ M270 MLRS - аналог HIMARS. Японські військові мають близько 90-100 одиниць кожного типу.
Ці плани пояснюються старінням техніки і, на думку деяких спостерігачів, можуть бути пов'язані з відносно невеликою дальністю, недостатньою для виконання пріоритетного на найближчі роки завдання - оборони віддалених південно-західних островів у разі початку збройного конфлікту навколо Тайваню.
Деякі члени правлячої Ліберально-демократичній партії виступили з закликом не просто списати гармати та ракетні системи, а передати їх Україні.
На даний момент це неможливо через політику Токіо в галузі експорту озброєнь, яка забороняє постачання наступальних озброєнь, а також передачу обладнання учасникам збройного конфлікту.
Питання про перегляд так званих "трьох принципів передачі" обладнання за кордон стоїть на порядку денному японського уряду. Таке завдання, зокрема, сформульовано в оновленій стратегії національної безпеки, ухваленій у грудні 2022 року.
Питання передачі Києві озброєнь може зрушити з місця під час можливого візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди до Києва. Місцеві ЗМІ регулярно звертають увагу, що він єдиний лідер у G7, хто досі не відвідував Україну та не зустрічався особисто із президентом Володимиром Зеленським.
Кісіда має запрошення до Києва, однак досі здійснити поїздку не вдалося. Планування візиту ускладнюється, як зазначало агентство Kyodo, питаннями безпеки та відсутністю значущої програми допомоги в умовах, коли інші країни G7, на відміну від Японії, яка головує в об'єднанні, надають Україні серйозну допомогу озброєннями.
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