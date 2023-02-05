Японія планує в найближчі роки списати наявні в неї реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 та 203-мм гаубиці M110. Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з Планом зміцнення оборони на 2023-2027 роки, Міністерство оборони Японії планує у 2023 році зняти з озброєння Сил самооборони самохідні артилерійські установки M110 калібру 203 мм, а до 2029 року відмовитися від використання РСЗВ M270 MLRS - аналог HIMARS. Японські військові мають близько 90-100 одиниць кожного типу.

Ці плани пояснюються старінням техніки і, на думку деяких спостерігачів, можуть бути пов'язані з відносно невеликою дальністю, недостатньою для виконання пріоритетного на найближчі роки завдання - оборони віддалених південно-західних островів у разі початку збройного конфлікту навколо Тайваню.

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Деякі члени правлячої Ліберально-демократичній партії виступили з закликом не просто списати гармати та ракетні системи, а передати їх Україні.

На даний момент це неможливо через політику Токіо в галузі експорту озброєнь, яка забороняє постачання наступальних озброєнь, а також передачу обладнання учасникам збройного конфлікту.

Питання про перегляд так званих "трьох принципів передачі" обладнання за кордон стоїть на порядку денному японського уряду. Таке завдання, зокрема, сформульовано в оновленій стратегії національної безпеки, ухваленій у грудні 2022 року.

Питання передачі Києві озброєнь може зрушити з місця під час можливого візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди до Києва. Місцеві ЗМІ регулярно звертають увагу, що він єдиний лідер у G7, хто досі не відвідував Україну та не зустрічався особисто із президентом Володимиром Зеленським.

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Кісіда має запрошення до Києва, однак досі здійснити поїздку не вдалося. Планування візиту ускладнюється, як зазначало агентство Kyodo, питаннями безпеки та відсутністю значущої програми допомоги в умовах, коли інші країни G7, на відміну від Японії, яка головує в об'єднанні, надають Україні серйозну допомогу озброєннями.