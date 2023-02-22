До Верховної Ради надійшла заява Олега Волошина про складання повноважень народного депутата. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Волошин О.А. Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України. Із розглядом заяви Український Парламент затягувати не буде.

Заява, яку оприлюднив голова Верховної Ради, датована 26 січня 2023 року.

Про те, що представник забороненої після початку вторгнення партії "ОПЗЖ" Олег Волошин складає мандат, 29 січня повідомив його колега по парламенту Олексій Гончаренко.

Того ж дня колишній співголова партії та фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко підтвердив, що народні депутати Наталія Королевська та Юрій Солод написали заяви.

10 лютого Олега Волошина повідомили про підозру у державній зраді. У СБУ вважають, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. Зараз він переховується за кордоном.

7 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усіх депутатів від "ОПЗЖ" скласти мандати.