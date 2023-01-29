Народні депутати з забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у парламенті та у колишній фракції "ОПЗЖ".

Королевська та Солод, які були нардепами фракції "ОПЗЖ" - фігуранти розслідування "Батальйону Дубай" про українських політиків закордоном.

Нагадаємо, 13 січня Рада позбавила мандатів Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна й Аксьонова.