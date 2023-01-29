Королевська з чоловіком Солодом написали заяви на складання мандатів депутатів - ЗМІ [ Редагувати ]
Народні депутати з забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у парламенті та у колишній фракції "ОПЗЖ".
Королевська та Солод, які були нардепами фракції "ОПЗЖ" - фігуранти розслідування "Батальйону Дубай" про українських політиків закордоном.
Нагадаємо, 13 січня Рада позбавила мандатів Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна й Аксьонова.
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