Іспанія відправить Україні шість танків Leopard 2A4 [ Редагувати ]
Іспанія ремонтує шість танків Leopard 2A4 і готує їх до відправки на Україну. Про це заявила у середу міністр оборони королівства Маргарита Роблес, виступаючи у Конгресі депутатів (нижня палата парламенту).
За її словами, в Іспанії "є машини Leopard 2A4, деякі з них перебували в Сарагосі і не використовувалися".
Ми ремонтуємо зараз шість машин Leopard... з можливістю у разі потреби [відремонтувати] більше.
Роблес також уточнила, що понад 800 українських військових уже пройшли навчання у Толедо, Мадриді, Сарагосі та Севільї.
Два дні тому прибула ще одна група [військовослужбовців ЗСУ]. Ми здійснили 54 перевезення різних матеріалів в Україну, 42 - повітряним шляхом.
25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.
Великобританія та США оголошували про плани направити Challenger та Abrams. За інформацією Die Welt, Нідерланди та Данія відмовилися постачати танки Leopard 2. Натомість вони можуть надати допомогу з ремонтом та постачанням застарілих Leopard 1.
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