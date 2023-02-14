Іспанські інструктори навчать 55 українських захисників керувати німецьким танком Leopard 2A4. Перші солдати поїдуть туди цього чи наступного тижня.

Як повідомляє El Pais, про це заявила глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес.

"Протягом цього тижня або на початку наступного тижня українські військові прибудуть та пройдуть навчання в Іспанії з використання Leopard, з одного боку, а також з обслуговування, що дуже важливо, тому що вони вимагають щоденного обслуговування", - заявила Роблес після прибуття до Брюсселя на зустріч глав Міноборони країн НАТО.

Вона також поки не назвала кількість танків, які Іспанія має намір передати Україні, зазначивши, що це питання має бути узгоджене із союзниками. За її словами, навчання українських військових займе від двох до двох з половиною місяців.

При цьому міністр відповіла на питання можливої передачі Україні винищувачів.

"Україна запросила літаки, яких Іспанія не має і, отже, в цій галузі ми допомогти не можемо", - розповіла Роблес.