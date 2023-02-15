Нідерланди та Данія вирішили не передавати Україні німецькі танки Leopard 2. Про це повідомляє газета Die Welt.

У відповіді нідерландської влади на запит видання йдеться, що таке рішення ухвалили "після ретельного узгодження між Нідерландами та Німеччиною".

Джерела Die Welt в уряді Данії заявили, що країна не передаватиме "Леопарди" Києву. Армія Данії має 44 танки Leopard 2 A7.

Замість передачі сучасних танків Leopard 2 Нідерланди та Данія візьмуть на себе частину видатків на ремонт 100 танків Leopard 1 зі складів німецької промисловості. Нідерланди та Данія не мають таких танків на своєму озброєнні.

Наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляв, що офіційний Амстердам розглядає можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2, взятих у лізинг у ФРН. У цьому випадку Нідерланди мають їх викупити.

25 січня Німеччина офіційно оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Берлін передасть Києву 14 танків Leopard 2 A6, перші з них доставлять в Україну впродовж трьох місяців. За інформацією Bloomberg, лише Німеччина та інші союзники домовилися передати Україні 112 танків Leopard 2.

Нагадаємо, 7 лютого Міноборони Німеччини заявило, що німецькі оборонні компанії отримали ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5.