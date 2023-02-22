Російський тиран хотів залякати світ, натомість - став посміховиськом. Промов путіна не бояться у Європі. Вкотре це продемонстрували під час карнавалів у Німеччині та Італії. Кремлівському диктатору неабияк дісталося. А в Бельгії по вулицях провезли фігуру путіна - без штанів і з відбитком чобота на сідниці. Як президент країни-терористки став обʼєктом політичної сатири - у сюжеті наших журналістів.

Це - карнавал у Німеччині, відомий своєю гострою політичною сатирою. Аналогічне дійство відбулося і в Італії.

Розвʼязання повномасштабної війни з боку рф проти України - не залишило байдужих: ані серед італійців, ані серед німців. І чи не головним "героєм" сатири на обох карнавалах став російський диктатор путін.

Еріка, учасниця карнавалу в Кельні:

Я відвідую цей карнавал майже щороку. І немає нічого кращого, ніж Кельнський карнавал, включно з його політичною частиною. Бо це добре, що тут представлено все - незалежно від того, чи це добре, чи погано.

А поганого було чимало. Центральними вулицями Кельна проїхалися одразу кілька ляльок путіна. Диктатор - і з дияволом цілувався, і в образі вампіра пропускав крізь м`ясорубку весь світ. І ванну приймав - криваву, у традиціях середньовічних маніяків. До слова, виконана вона в кольорах українського прапора. Як відвертіше можна було зобразити бажання "бункерного" вбивати?

Приголомшливо! Хіба ні? Не можу передати емоції від перебування на карнавалі. Я бачу дивовижні речі.

І хоча путіна зобразили кривавим диктатором, карикатуру на нього німці всерйоз не сприймають. Путінська лялька викликає не страх, а лише сміх.

А це вже італійське Ларіно. І тут серед головних героїв - втілення кремлівського диктатора. Путіна зобразили на танку, що руйнує будівлі. А під пахвою у нього - ракети. Водночас знизу, під танком, показали ляльку дівчинки - вона заплющує очі своєму іграшковому медведику, щоби той не бачив усього жаху.

Цю красномовну картину побачили не лише учасники дійства. Лише за добу відео переглянули 2 мільйони разів.

Карнавали, хоч і вважаються розважальними, вкотре нагадали світові - вже майже рік в Україні триває жорстока війна. Це - нічим не спровокована агресія, яку розв`язав путін. І всі карикатури на "бункерного" насправді демонструють одне - його промов, про що б у них не йшлося, у Європі вже не сприймають усерйоз. Путіну більше не вірять, а ще з нього сміються. Що може бути гірше? Хіба що забуття.