Навіть у складні часи українці не забувають про мистецтво. Пензлем, словом та музичним інструментом наші митці підтримують цивільних та заробляють гроші для військових. Докладніше про це - матеріал Карини Вакарєвої.

З перших днів повномасштабної війни. Поки наші захисники брали до рук автомати… Українські співаки озброїлись піснею. Війна змінила музичний простір та смаки українців. Старі хіти набули нових сенсів. А нові - отримали захоплення світу.

Сотні благодійних концертів, десятки країн та збір грошей для української армії. Музиканти роблять те, що у них виходить найкраще.

Пісні підбадьорюють бійців на фронті та цивільних в тилу. У вірусних треках про війну знайдеться і порада для президента… І подяка нашим союзникам.

Українські співаки не втомлюються нагадувати світу про нашу силу. За рік в Україні відбулася музична дерусифікація, каже співак Алексєєв.

Микита Алєксєєв, "ALEKSEEV", співак:

Якщо раніше до повномасштабної війни топ-чарти складалися в основному з російської музики, то зараз це майже виключно україномовні пісні, або пісні західних виконавців.

І творчий сплеск - не лише у музиці. Стріт-арт батальйон фарбами засуджує війну, яку росія веде проти України. Найбільш обговорюваним муралом стала "Свята Джавеліна", яка замість традиційних списів тримає у руках протитанковий ракетний комплекс. Рятувальник з янгольськими крилами, пес Патрон та соняхи як символ надії - тепер прикрашають стіни будівель. Над цим муралом художниця Олена Янко працювала влітку. Квіти вийшли дуже реалістичними.

Олена Янко, художниця:

Я сіла отут на травичку, дивилася на цю стіну і думала, не тільки соняшник, а що ще можна намалювати. І одразу в мене картинка: лелеки - це сім'я, це наші воїни, які схилилися над дітьми - над звичайним нашим народом і захищають їх своїми крилами і борються за нас.

Місце для стінопису художниця обрала не випадково. Ірпінський будинок культури під час окупації постраждав внаслідок обстрілів. Олена з нетерпінням чекає на його реконструкцію. І на запитання - чи шкодуватиме, якщо мурал знесуть, відповідає:

Лишилися фото (усміхається). Все недовговічне в нашому житті і це наша ціль була - малювати на зруйнованих будівлях для того, щоб привернути увагу людей.

І художникам це вдається. Ось нашу - привернуло графіті італійського художника TvBoy.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Тут, на ірпінському стадіоні серед уламків глядацьких трибун та розбитої цегли постали два хлопчики. У формі синьо-жовтого кольору з номерами 20-23. Роком, що сподіваємось стане переможним для всіх українців.

На перемогу працює і дизайнер Алі Сауліді.

Алі Сауліді, дизайнер взуття:

Думки були такі - чим я можу бути корисний. Або йти воювати, або зробити те, в чому я професіонал.

З початком повномасштабної війни чоловік перепрофілював виробництво. Й тепер у цехах, де раніше виготовляли модельне взуття, відшивають тактичне, для військових.

Особливістю цієї моделі є те, що вона зроблена з водовідштовхуючої кордури, язик-клапан, який не дає воді та бруду потрапляти всередину…

Перші зразки тестували самі військові. Їх відгуки допомагали вдосконалити модельний ряд.

Алі Сауліді, дизайнер взуття:

Десь додати там гачки на шнурівці, десь зробити трохи ширшу колодку.

З квітня на фронт вирушило близько шести тисяч пар дизайнерського взуття.

Крім того, митці наближають перемогу, влаштовуючи благодійні аукціони на користь наших бійців. І так вдається збирати на машини, антидронові рушниці та безпілотники - усе, що допомогає нищити ворога.