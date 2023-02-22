Пензлем, словом та музикою: українські митці підтримують цивільних і заробляють гроші для військових [ Редагувати ]
Навіть у складні часи українці не забувають про мистецтво. Пензлем, словом та музичним інструментом наші митці підтримують цивільних та заробляють гроші для військових. Докладніше про це - матеріал Карини Вакарєвої.
З перших днів повномасштабної війни. Поки наші захисники брали до рук автомати… Українські співаки озброїлись піснею. Війна змінила музичний простір та смаки українців. Старі хіти набули нових сенсів. А нові - отримали захоплення світу.
Сотні благодійних концертів, десятки країн та збір грошей для української армії. Музиканти роблять те, що у них виходить найкраще.
Пісні підбадьорюють бійців на фронті та цивільних в тилу. У вірусних треках про війну знайдеться і порада для президента… І подяка нашим союзникам.
Українські співаки не втомлюються нагадувати світу про нашу силу. За рік в Україні відбулася музична дерусифікація, каже співак Алексєєв.
Микита Алєксєєв, "ALEKSEEV", співак:
Якщо раніше до повномасштабної війни топ-чарти складалися в основному з російської музики, то зараз це майже виключно україномовні пісні, або пісні західних виконавців.
І творчий сплеск - не лише у музиці. Стріт-арт батальйон фарбами засуджує війну, яку росія веде проти України. Найбільш обговорюваним муралом стала "Свята Джавеліна", яка замість традиційних списів тримає у руках протитанковий ракетний комплекс. Рятувальник з янгольськими крилами, пес Патрон та соняхи як символ надії - тепер прикрашають стіни будівель. Над цим муралом художниця Олена Янко працювала влітку. Квіти вийшли дуже реалістичними.
Олена Янко, художниця:
Я сіла отут на травичку, дивилася на цю стіну і думала, не тільки соняшник, а що ще можна намалювати. І одразу в мене картинка: лелеки - це сім'я, це наші воїни, які схилилися над дітьми - над звичайним нашим народом і захищають їх своїми крилами і борються за нас.
Місце для стінопису художниця обрала не випадково. Ірпінський будинок культури під час окупації постраждав внаслідок обстрілів. Олена з нетерпінням чекає на його реконструкцію. І на запитання - чи шкодуватиме, якщо мурал знесуть, відповідає:
Лишилися фото (усміхається). Все недовговічне в нашому житті і це наша ціль була - малювати на зруйнованих будівлях для того, щоб привернути увагу людей.
І художникам це вдається. Ось нашу - привернуло графіті італійського художника TvBoy.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
Тут, на ірпінському стадіоні серед уламків глядацьких трибун та розбитої цегли постали два хлопчики. У формі синьо-жовтого кольору з номерами 20-23. Роком, що сподіваємось стане переможним для всіх українців.
На перемогу працює і дизайнер Алі Сауліді.
Алі Сауліді, дизайнер взуття:
Думки були такі - чим я можу бути корисний. Або йти воювати, або зробити те, в чому я професіонал.
З початком повномасштабної війни чоловік перепрофілював виробництво. Й тепер у цехах, де раніше виготовляли модельне взуття, відшивають тактичне, для військових.
Особливістю цієї моделі є те, що вона зроблена з водовідштовхуючої кордури, язик-клапан, який не дає воді та бруду потрапляти всередину…
Перші зразки тестували самі військові. Їх відгуки допомагали вдосконалити модельний ряд.
Алі Сауліді, дизайнер взуття:
Десь додати там гачки на шнурівці, десь зробити трохи ширшу колодку.
З квітня на фронт вирушило близько шести тисяч пар дизайнерського взуття.
Крім того, митці наближають перемогу, влаштовуючи благодійні аукціони на користь наших бійців. І так вдається збирати на машини, антидронові рушниці та безпілотники - усе, що допомогає нищити ворога.
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