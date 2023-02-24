У пʼятницю, 24 лютого, у Повітряних силах просять звернулися до українців з проханням бути обережними. Є загроза, що ворог готує "сюрпризи". Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Цього дня потрібно уважно прислухатися до повітряних тривог та перебувати у безпеці.

Однак, за словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, росія бачить, що Україна готувалася до ймовірної атаки сьогодні, тому може завдати удару в інший, більш несподіваний день.