Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму $2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві Пентагону.

ЗСУ зокрема отримають боєприпаси для HIMARS та безпілотники. Зброю та боєприпаси передадуть не зі складів Пентагону, а замовлять виробникам.

Новий пакет безпекової допомоги включає:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;

БПЛА Switchblade 600;

БПЛА "Altius-600";

БПЛА Jump 20;

засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

засоби розмінування;

обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

Міноборони США також опублікувало заяву глави Пентагону Ллойда Остіна у зв'язку з річницею російського вторгнення в Україну. Він повідомив що за цей рік США надали Україні військову допомогу на $32 млрд, ще на $20 млрд - союзники.

США передали Україні 1,6 тис. систем Stinger, 8,5 тис. Javelin, 232 гаубиць та понад 2 млн боєприпасів, 38 систем HIMARS, батарею ППО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams та 90 БМП Stryker.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні керовані бомби JDAM-ER з радіусом дії до 72 км.