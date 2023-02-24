США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд [ Редагувати ]
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму $2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві Пентагону.
ЗСУ зокрема отримають боєприпаси для HIMARS та безпілотники. Зброю та боєприпаси передадуть не зі складів Пентагону, а замовлять виробникам.
Новий пакет безпекової допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БПЛА "Altius-600";
- БПЛА Jump 20;
- засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Міноборони США також опублікувало заяву глави Пентагону Ллойда Остіна у зв'язку з річницею російського вторгнення в Україну. Він повідомив що за цей рік США надали Україні військову допомогу на $32 млрд, ще на $20 млрд - союзники.
США передали Україні 1,6 тис. систем Stinger, 8,5 тис. Javelin, 232 гаубиць та понад 2 млн боєприпасів, 38 систем HIMARS, батарею ППО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams та 90 БМП Stryker.
Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні керовані бомби JDAM-ER з радіусом дії до 72 км.
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