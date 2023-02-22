США нададуть Україні модифіковані комплекти JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) на основі системи глобального позиціонування, що дозволить перетворити звичайні авіаційні бомби на керовані. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Хоча Пентагон 21 грудня офіційно заявив, що в рамках пакету допомоги на $1,85 млрд направить Києву комплекти обладнання JDAM, насправді йдеться про модифіковану версію комплекту керма та систему наведення під назвою JDAM-ER.

Конструкція з GPS-наведенням кріпиться на авіабомбу масою від 226 до 907 кг та за допомогою крил дозволяє їй планувати до цілі на відстані до 72 км.

20 січня компанія Boeing отримала замовлення на JDAM від ВПС США на суму $40,5 млн.

20 лютого Пентагон оголосив, що США надішлють Україні черговий пакет військової допомоги на $460 млн, до нього увійдуть радіолокатори повітряного спостереження, протитанкові ракетні комплекси Javelin, артилерійські снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.