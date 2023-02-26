У Сальвадорі відкрили "мегатюрму" для гангстерів (відео) [ Редагувати ]
У Сальвадорі відкрився "Центр боротьби з тероризмом" - так називається в'язниця для гангстерів, розрахована на 40 тис. місць. Установу неофіційно назвали "мегатюрмою" через велику кількість місць для ув'язнених. Про це повідомляє видання Globo.
З березня у Сальвадорі діє режим надзвичайного стану, його запровадили після спалаху насильства та вбивств, скоєних бандитськими угрупованнями. У рамках спецоперацій у Сальвадорі затримали десятки тисяч підозрюваних.
В'язниця збудована в ізольованому місці муніципалітету Теколука, який знаходиться за 74 км від столиці країни міста Сан-Сальвадор. Це найбільша в'язниця у Латинській Америці. Вона оснащена найновішими технологіями для запобігання втечам.
"Мегатюрма" складається з восьми корпусів. У кожному корпусі - по 32 великі камери площею майже 100 кв. м, у яких утримується понад сотня в'язнів. У кожній камері - по дві раковини та два туалети.
Президент Сальвадора Наїб Букеле опублікував у Twitter відео приводу ув'язнених у "мегатюрму". На ньому кілька сотень ув'язнених з голеними головами та татуюваннями на тілі сидять на підлозі, заклавши руки за голову.
Президент Сальвадора так прокоментував відкриття "мегатюрми": "Сьогодні на світанку ми перевели 2 тис. членів банд до "Центру боротьби з тероризмом". Тут буде їхній новий будинок, де вони житимуть десятиліттями, всі впереміш, нездатні більше завдати шкоди населенню".
Vean a estos terroristas…— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 26, 2023
¿Ya no dan miedo verdad?
¡Exacto!
Los criminales no causan ningún temor, una vez que son despojados de la protección del Estado y de los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden. https://t.co/mq7QDhS0j3
За даними організації World Prison Brief, Сальвадор є країною з найбільшою кількістю ув'язнених щодо загальної чисельності населення. За її оцінками, у країні налічується майже 65 тис. в'язнів, а населення Сальвадора становить трохи більше 6,3 млн осіб, тобто майже 2% всього населення перебуває у в'язниці.
У вересні 2021 року повідомлялося, що для "злодіїв у законі" в Україні створять окрему в'язницю.
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