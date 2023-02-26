Ворог здійснив 17 ударів по мирних населених пунктах Нікопольщини: які наслідки обстрілу [ Редагувати ]
10 годин тривала загроза артобстрілу цієї ночі на Нікопольщині. Ворог здійснив 17 ударів по мирних населених пунктах. Під вогонь потрапили Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Цього разу минулося без постраждалих, але є значні руйнування. Жителі розповідають: особливо загарбники лютували на річницю повномасштабного вторгнення. Випустили по людях більш як 100 снарядів. Про наслідки - далі.
Сотні таких металевих уламків жителі Нікополя щоразу знаходять після ворожих обстрілів.
Світлана - жителька Нікополя:
Дуже конечно було жахливо, полетіли стекла балконні, квартирні, ну люди не постраждали Слава Богу. Практично в каждій квартирі вікно полетіло.
Один з останніх потужних обстрілів - десятки реактивних снарядів прилетіли по житлових кварталах Нікополя. Вікна повилітали у багатоповерхівках, зачепило і місцеву школу. У кількох метрах від будівлі - вирви. В момент, коли ворог гатив з важкої артилерії, в укритті закладу ховалися люди.
Оксана - директорка навчального закладу:
В укритті люди у нас були, і це переважно постійні, які там ночують. Дійсно, люди перелякані були, бо було дуже гучно. Приліт був на нашу територію, можна це побачити на спортивному майданчику. Пошкоджена бігова доріжка. І дуже цей раз глибока яма, дуже глибоке руйнування.
У школі вибуховою хвилею пошкоджено півтора десятка великих вікон, осколки посікли теплотрасу.
Оксана - директорка навчального закладу:
Вона йде на опалення нашої школи, але вона дуже пошкоджена.
Щоразу російська армія веде хаотичний обстріл, але снаряди прилітають винятково по житловому сектору - як середмістя, так і прибережної зони.
Олександр - житель Нікополя:
Коли перший раз дуже близько рвануло, ми босі побігли у підвал. Взрив був такої сили, неймовірної. Я не знаю, то лі "піон", з якоїсь дуже великої гаубиці бʼють. Потому шо розрушенія такі великі, я даже не знаю що може зробити такі великі розрушенія.
Ось який вигляд має приватний сектор після прямих влучань у будинки. Посічені фасади, вибиті вікна, знесені дахи...
Більш всього, що з "Піону". Як воно оце лопнула стіна. Воно там зірвалося, а там вибило. Представляєте сила яка.
Навіть, коли ворожа артилерія замовкає, на людей продовжує чатувати небезпека. Нерозірвані снаряди лишаються біля будинків.
Олександр - житель Нікополя:
Туди, де заходити у двері, у хату, заліз під бетон і не зірвався. МЧСники он приїжджали, зараз його розміновують. Хоч би подивитися, що там упало і з чого вони бʼють.
Попри щоденні обстріли у Нікополі залишаються жити близько 40 тисяч людей. Місцеві літнього віку зізнаються, ніколи не думали, що заставши Другу світову, доживати свій вік будуть знову під обстрілами.
Михайло - житель Нікополя:
Ну, что я Вам могу рассказать, сосотояние не важное. Что я могу Вам в таком возрасте рассказать. Я пережил ту войну, отец погиб. Помню немцев, мне 6 лет было. Когда фронт подошел. Я никогда не думал… Не ожидал, что россия пойдет на такую вражду, такую аггресию. Никогда.
І найважче, зізнаються нікопольці, усвідомлювати, що армія країни-агресора веде війну проти мирного населення. Нікополь - промислове містечко, де живуть працьовиті люди, тут немає жодного військового об'єкта. Російські снаряди нищать житло, школи, установи... За 7 місяців масованих ударів тут понівечено більше 2 тисяч приватних будинків, багатоповерхівок та комунальної інфраструктури. Відбудову зруйнованого тут не припиняють ані на день.
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