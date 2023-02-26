У Бахмуті українські бійці ліквідували штурмову групу противника у ближньому бою: як відбувається коригування вогню [ Редагувати ]
У Бахмуті українські бійці ліквідували штурмову групу противника у ближньому бою. Дев'ять окупантів знищено, п'ять - отримали поранення, повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби України.
Удари по складах і штабах ворога - один із основних факторів стримання наступу росіян на фронті. А ще - елемент захисту мирних міст від нищівних артилерійських атак. Кореспондентам Військового телебачення вдалося зняти, як саме відбувається коригування вогню та удари по ключових пунктах росіян у тилу. Просто зараз усе покажемо.
Будь-який удар по ключових ворожих об'єктах починається з розвідки. За допомогою дронів бійці шукають потенційну мішень.
Мирослав - військовослужбовець Збройних сил України:
Скупчення піхоти в жилих будинках.
Мирослав уточнює координати. Мінометник прагне, щоби його вогняна "посилка" надійшла точно на адресу. Боєць із позивним "Мачо" - з мінометом на "ти". Працює з ним уже третій рік поспіль.
Позивний "Мачо" - військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо є голова і думати можеш, це все легко і просто.
Командир взводу - із позивним "Любомир" - родом із Донецька. На війні з 2014-го року. Нині працює з перевіреною часом гарматою Д-30.
Позивний "Любомир" - військовослужбовець Збройних сил України:
Працює, хоча стара, ми застали в 2015 році саме ці гармати, зараз з ними продовжуємо воювати.
Любомир завжди ставить завдання бійцям - підготувати гармату до роботи та відкрити вогонь всього за півтори хвилини! Адже Д-30 - техніка універсальна. Ефективна і проти ворожої техніки, і проти піхоти.
Любомир - військовослужбовець Збройних сил України:
Найчастіше працюємо по наступаючій піхоті, так як ми більше від оборони, але якщо буде завдання, то вона отлічно вражає і ті ж самі танки, БМП, БТРи, просто трішки більший розділ снарядів потрібен.
І от - просто на наших очах артилеристи готові бити в бік ворожих позицій.
Валерія Грода - кореспондентка Військового телебачення України:
Аеророзвідка передала координати скупчення особового складу противника, тож бойовий розрахунок приступає до роботи.
Завдання виконано. Час готуватися до наступних. Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, переконані - російські солдати, зазнаючи численних втрат, рано чи пізно мають відступити.
Позивний "Гайдук" - військовослужбовець Збройних сил України:
Ну конечно мы победим, уже 9-й год, мы к этому все равно придем, потому что мы сильней, нам терять нечего, у нас же родина одна.
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