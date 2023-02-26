Удари по складах і штабах ворога - один із основних факторів стримання наступу росіян на фронті.

У Бахмуті українські бійці ліквідували штурмову групу противника у ближньому бою. Дев'ять окупантів знищено, п'ять - отримали поранення, повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби України.

Удари по складах і штабах ворога - один із основних факторів стримання наступу росіян на фронті. А ще - елемент захисту мирних міст від нищівних артилерійських атак. Кореспондентам Військового телебачення вдалося зняти, як саме відбувається коригування вогню та удари по ключових пунктах росіян у тилу. Просто зараз усе покажемо.

Будь-який удар по ключових ворожих об'єктах починається з розвідки. За допомогою дронів бійці шукають потенційну мішень.

Мирослав - військовослужбовець Збройних сил України:

Скупчення піхоти в жилих будинках.

Мирослав уточнює координати. Мінометник прагне, щоби його вогняна "посилка" надійшла точно на адресу. Боєць із позивним "Мачо" - з мінометом на "ти". Працює з ним уже третій рік поспіль.

Позивний "Мачо" - військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо є голова і думати можеш, це все легко і просто.

Командир взводу - із позивним "Любомир" - родом із Донецька. На війні з 2014-го року. Нині працює з перевіреною часом гарматою Д-30.

Позивний "Любомир" - військовослужбовець Збройних сил України:

Працює, хоча стара, ми застали в 2015 році саме ці гармати, зараз з ними продовжуємо воювати.

Любомир завжди ставить завдання бійцям - підготувати гармату до роботи та відкрити вогонь всього за півтори хвилини! Адже Д-30 - техніка універсальна. Ефективна і проти ворожої техніки, і проти піхоти.

Любомир - військовослужбовець Збройних сил України:

Найчастіше працюємо по наступаючій піхоті, так як ми більше від оборони, але якщо буде завдання, то вона отлічно вражає і ті ж самі танки, БМП, БТРи, просто трішки більший розділ снарядів потрібен.

І от - просто на наших очах артилеристи готові бити в бік ворожих позицій.

Валерія Грода - кореспондентка Військового телебачення України:

Аеророзвідка передала координати скупчення особового складу противника, тож бойовий розрахунок приступає до роботи.

Завдання виконано. Час готуватися до наступних. Бійці, з якими ми працюємо сьогодні, переконані - російські солдати, зазнаючи численних втрат, рано чи пізно мають відступити.

Позивний "Гайдук" - військовослужбовець Збройних сил України: