Гайдай про наступ росіян у Луганській області: багато атак малими групами [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
У Луганській області останніми днями посилилися атаки ворога. Окупаційні війська штурмують часто, йдучи малими групами.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Останнім часом почастішали як обстріли і наших позицій, і населених пунктів деокупованих, так і спроби штурмувати Сили оборони. Чи піхота, чи піхота з підтримкою важкої техніки. Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася", - сказав Гайдай.
Водночас він наголосив, що активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки.
Гайдай додав, що окупанти намагаються активно штурмувати українські позиції малими групами.
"Уже йде частково реалізація цього наступу. У на тимчасово окуповану територію Луганської області привезли велику кількість важкої техніки. Друге, багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких декілька місяців назад набрали... Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць", - пояснив очільник Луганської ОВА.
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