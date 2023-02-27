У Луганській області останніми днями посилилися атаки ворога. Окупаційні війська штурмують часто, йдучи малими групами.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Останнім часом почастішали як обстріли і наших позицій, і населених пунктів деокупованих, так і спроби штурмувати Сили оборони. Чи піхота, чи піхота з підтримкою важкої техніки. Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася", - сказав Гайдай.

Водночас він наголосив, що активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки.

Гайдай додав, що окупанти намагаються активно штурмувати українські позиції малими групами.

"Уже йде частково реалізація цього наступу. У на тимчасово окуповану територію Луганської області привезли велику кількість важкої техніки. Друге, багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких декілька місяців назад набрали... Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць", - пояснив очільник Луганської ОВА.