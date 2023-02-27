Голова "Укрзалізниці" Камишін подав у відставку [ Редагувати ]
Голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін подав у відставку. Про це він повідомив у Telegram.
369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку.
За спільним рішенням з Віце-Прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
Камишін очолив "Укрзалізницю" у серпні 2021 року, коли його призначили виконувачем обов'язків голови правління. 1 квітня 2022 року його призначили головою правління на чотири роки.
До роботи в "Укрзалізниці" Камишін був керуючим партнером інвестиційної компанії Fortior Capital. Камишін володіє аграрним медіахолдингом Latifundist Media.
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