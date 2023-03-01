росія погодиться на продовження зернової ініціативи лише за умови врахування інтересів країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба МЗС росії.

Повідомляється, що міністр закордонних справ росії сергій лавров та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрілися сьогодні на полях саміту G20.

Зокрема, сторони обговорили перспективи реалізації зернової ініціативи. Лавров зазначив, що продовження "пакетної" угоди щодо зерна можливе лише при врахуванні інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки.

лавров та Чавушоглу також обговорили російсько-турецькі відносини та співробітництво у торговельно-економічній сфері.