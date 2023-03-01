"Старший помер від втрати крові": окупант про значні втрати рф під Горлівкою - ГУР [ Редагувати ]
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Окупанти обговорили невдалі штурмові дії в районі Горлівки, які призвели до значних втрат у підрозділі.
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Вони пішли на штурм разом з піхотою, який начштабу приїхав та сказав, що потрібні сапери. А вони просто пішли на штурм, БМП поїхала вперед, а потім просто врізалась", - розповідає окупант.
За його словами, водій БМП тягнув старшого, який був поранений. Проте він помер від втрати крові. Тоді він в БМП затягнув іншого пораненого, а по позиціях прилетів фугас. росіянин пояснив, що на початку бою їх було восьмеро, а поїхати змогла лише одна БМП.
"Перша рота пішла вперед, а хлопці, точніше близнюки, вони взагалі були зі старшим, а він їм сказав триматись біля нього. Старший був би живим, якби кров'ю не стік", - додав окупант.
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