Окупанти обговорили невдалі штурмові дії в районі Горлівки, які призвели до значних втрат у підрозділі.

Про це повідомляє ГУР МО України.

"Вони пішли на штурм разом з піхотою, який начштабу приїхав та сказав, що потрібні сапери. А вони просто пішли на штурм, БМП поїхала вперед, а потім просто врізалась", - розповідає окупант.

За його словами, водій БМП тягнув старшого, який був поранений. Проте він помер від втрати крові. Тоді він в БМП затягнув іншого пораненого, а по позиціях прилетів фугас. росіянин пояснив, що на початку бою їх було восьмеро, а поїхати змогла лише одна БМП.

"Перша рота пішла вперед, а хлопці, точніше близнюки, вони взагалі були зі старшим, а він їм сказав триматись біля нього. Старший був би живим, якби кров'ю не стік", - додав окупант.