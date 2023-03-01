Давайте не доказувати, хто більше любить Україну: бюджет Львова на ЗСУ - Різник [ Редагувати ]
Вже кілька тижнів у Львівській міській раді не вщухають скандали, адже приймають бюджет розвитку. Комісія фінансів та планування бюджету щоденно по кілька годин вислуховує усі побажання чиновників та депутатського корпусу.
Однак порозуміння так і немає. Бо необхідно і борги віддати і усі так - звані "хотілки" закрити, а бюджет не резиновий, а всього лиш понад півтора мільярда. Про це пишуть "Українські новини".
Відтак під час етеру Народного "Толк-Шоу" на телеканалі "НТА" депутати наголосили, що Львів повинен віддати борги перш ніж розпочинати нові масштабні проекти.
Однак, депутат Львівської міської ради, голова комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Олексій Різник зазначив, що важливо погасити усі борги, а це понад 300 мільйонів гривень, а решту віддати на потреби ЗСУ.
Про що мова?
У свою чергу голова фракції "Європейська Солідарність" у Львівській міській раді Петро Адамик, розповів, що депутатський корпус міськради дискутує про пріоритети у підходах до розвитку Львова, а також про відповідальність за свої слова та обіцянки перед виборцями, перед громадою Львова.
"Неприємно це казати, але якщо місто не вертатиме свої борги, то в майбутньому з ним матимуть справу лише аферисти. Борги Львова перед підрядниками офіційно перевищують 300 мільйонів гривень. Хоча насправді вони значно більші", - запевнив Петро Адамик.
Він додав, що виконавча влада Львова запевняла та переконувала нас у тому, що ряд згаданих мною проєктів реалізовуватимуть коштом держави, спонсорів, міжнародних донорів чи завдяки кредитам. Всі ці обіцянки закінчилася нічим.
"Моя депутатська позиція полягає в тому, що перш ніж розпочинати нові масштабні проєкти, Львів має віддати борги підприємцям за ті роботи, які вони виконали у попередні роки. Місто зобов'язане врятувати підприємства, які ще не збанкрутували, оскільки це питання його партнерської репутації", - сказав Адамик.
Олексій Різник наголосив, що його бачення щодо бюджету кардинально змінилось.
Якщо раніше хотілось зробити якомога більше, то зараз розумію, що задовільнити усіх неможливо. Зробити так, щоб ніхто не ображався - неможливо, адже війна вносить свої корективи. Підтримую позицію Петра Михайловича щодо погашення боргів.
Пропоную погасити борги, а усе решта - віддати на Збройні сили України. Тоді ніхто не буде ображатись й усі будуть розуміти, що ми підтримуємо ЗСУ. Давайте не доказувати, хто більше любить Україну.
Відтак, якщо пропозиція Олексія Різника буде реалізована, то в бюджет України для Збройних сил України потрапить понад один мільярд гривень від міста Львова.
по темі
Телеканал CNN опублікував кадри з палати лікарні "Вівамед", де перебуває на лікуванні екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. На кадрах видно, як політик падає, не дійшовши до ліжка, на інших відео він не може піднятися самостійно і йому на допомогу приходять співробітники клініки
Юлія Тимошенко має намір позбавити депутата Ірпінської міської ради від ВО "Батьківщина" Олександра Пікулика мандата. Про це сьогодні вона повідомила заступнику командира Тероборони Ірпеня Сергію Глухоцькому
Роль президента рф володимира путіна зіграв фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст, решта учасників групи виступила в образах президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена, голови Китаю Сі Цзіньпіна та лідера КНДР Кім Чен Ина
Туреччина не підтримує жодних односторонніх санкцій проти інших країн, які запроваджуються без підтримки ООН. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу перед зустріччю зі своїм російським колегою сергієм лавровим
Через стосунки з Ольгою Коваль Железняка раніше звинувачували у конфлікті інтересів, адже його обраниця є є дочкою великого бізнесмена-аграрія Володимира Коваля