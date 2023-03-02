Сапери допомагають військовим стримувати наступ ворога і навіть контратакувати: репортаж з передової [ Редагувати ]
Понад 170 атак росіян відбили наші військові минулої доби на східному фронті. Ворог не припиняє спроб просунутися в напрямку Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, втім успіхів не має, повідомляють у Генштабі.
Стримувати наступ ворога і навіть контратакувати - нашим армійцям допомагають сапери. Як працює це злагодження і до яких хитрощів вдаються українські захисники - бачив наш воєнкор Руслан Смєщук.
Незвична армійська машинерія і дуже, дуже багато вибухівки та іншого приладдя. Це - армійськи сапери, і вони перевіряють портативну установку розмінування. Всі ці шланги - наповнені десятками і сотнями кілограмів вибухівки. Саме їхній підрив спричиняє детонацію мін. Але в умовах сучасної війни, з неї можна стріляти по ворогу. Так нещодавно під Бахмутом за допомогою подібної установки разнесли ворожі позиції. Ось як це виглядало.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми їх успішно запускаємо по скупченню живої сили і укріпрайонах противника і це допомагає нашим військам потім проводити штурмові дії. Безпосередньо кілька днів назад нам вдалося запустити за допомогою нашого взводу, два відділення розмінування спрацювали.
Але під час виконання завдань - сапери дуже уразливі. Ще і в буквальному сенсі до голови навантажені вибухівкою. Тож коли ці чоловіки виходять на завдання, інші вояки - їх страхують та прикривають. Ще один Володимир - вже стрілець команди прикриття - демонструє захисницю. Кулемет, за яким він старанно слідкує.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Це моя малишка, з якою ми досить добре воюємо. Я з перших днів з нею. Досить часто вона мене виручає. Після кожного контакту за нею треба дивитися, щоб вона мене не подвела в бою. Ми з нею вже як рідні.
А це машина, на якій хлопці їздять на завдання. Постріляна і побита, але на ходу. Ця машина довгожитель, адже скло вибите черговими прильотами - тут вже міняли декілька разів. Але саме авто - на ходу. А водій - Андрій - на поготові.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Моя задача отак: взяти, наприклад, групу, завезти її на виконання бойової задачі, замаскувати машину, щоб вона була непомітна, тому що, якщо її помітять, то можуть розстріляти, і хлопці можуть не вибратися вчасно живими. Мені треба її замаскувати, з хлопцями бути постійно на рації, щоб вони мені доповідали, коли вони закінчують задачу, щоб я міг максимально швидко вивезти
В якийсь момент сапери показують трофеї. Ось цей міношукач російський. Забрали у ворожого сапера. Як і самого ворожого сапера.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Мы шли на задачу, проверять дорогу, чтобы наша техника на Изюмском направлении проехала и случайно встретили российского десантника, который тоже оказался сапером и так сказать, позычили у него миноискатель.
Тепер вороже приладдя допомагає українським воїнам боронити Бахмут - від росіян.
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