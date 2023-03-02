Постійні обстріли руйнують не лише інфраструктуру, але й ставлять під загрозу водопостачання усього Нікопольського району.

Вісім місяців щоденних обстрілів. По Нікополю, на Дніпропетровщині, росія гатить і вдень, і вночі. І в основному б'є по мирним житловим кварталам. Як результат - майже тисяча вісімсот пошкоджених будинків та багатоповерхівок. Як їх відновлюють між залпами та обстрілами ворога? Та чи загрожує місту криза водопостачання? Розповість Олена Мендалюк.

Врятувати після нічного обстрілу пташку на ім'я Ляля - Василиса не змогла, інші дві вижили, але всю ніч провели у шафі. Гучний вибух застав родину дівчини посеред ночі, коли всі спали.

Василиса - жителька Нікополя:

Малу сестру, їй пощастило, вона була під декількома ковдрами, її чудом... Вона в рубашці народилась, не заділо осколками. Коли зійшов увець цей пил, побачила, що у ізголовʼя моєї кроваті лежать дверцята від шафи з іншої кімнати. Чесно кажучи, сантиметрів 5-10 і ця б шафа була б у мене в голові.

Просто дивом все обійшлося, каже дівчина. Ніхто з її родини не постраждав. Та тепер вони залишилися без даху над головою. Російський снаряд поцілив прямо у будинок - однієї кімнати взагалі немає. Від іншої залишилися тільки стіни.

Коли почалася війна, загалом ми в основному в цій кімнаті і переховувалися. Адже правило двох стін і як я вже казала, тут стіна і там ще гараж. Тому ми вважали, що тут більш-менш безпечно.

Важко нікопольцям знайти по справжньому безпечне місце - їхні домівки під щоденним ворожим вогнем. Окупанти гатять і вдень, і вночі. За вісім місяців загинули 14 місцевих жителів, майже сотню - поранено. У місті пошкоджено приблизно 1800 приватних садиб та багатоповерхівок. Щойно вщухають вибухи - комунальні служби беруться за відновленння.

Олександр Саюк - міський голова Нікополя:

Місто допомагає нікопольцям затуляти ті ж вікна і відновлювати покрівлі. Робимо назараз саме необхідне. Щоб можна було надалі проживати в цих будинках, ну, а вже відбудова, ремонти капітальні - це вже після закінчення активних бойових дій.

Постійні обстріли руйнують не лише інфраструктуру, але й ставлять під загрозу водопостачання усього Нікопольського району. Неконтрольований водостік через каховську дамбу робить рівень водосховища критично низьким. Прибережна зона - на межі зневоднення.

Євген Євтушенко - голова Нікопольської районної військової адміністрації:

Є громади, де ускладнення водопостачання. Це мирівська громада, де є село на березі водосховища. Яке піддається обстрілам з протилежного боку. У них є два водозабори, один не працює через низький рівень, але громада займається цим питанням і зараз вже знайдено технічне рішення, яке реалізується, щоб люди отримали воду.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Є велика проблема з каховським водохранилищем. Є шляхи вирішення цього питання. В першу чергу потрібна пітримка місцевої влади. Органи державної влади вже відкликнулись. Надали вже вказівку розробляти фактично ті шляхи, як ми будемо виходити з цього всього.

Попри складнощі та щоденні обстріли місцеві жителі власних домівок полишати не хочуть. Хоча і зізнаються, - страшно.

Особенно ночью. Днем так пошел куда-то, а ночью там бахают.

Віктор - житель Нікополя:

Та конечно страшно, за дітей. Бува, що і в селі живуть.

В хаті сижу. А шо, що буде, то буде. Перший раз начали бить. Окна повилытали. Зашторили. А шо делать.

Нікопольці кажуть, не їдуть з рідного міста не тому що відважні, а тому що вірять у нашу перемогу.