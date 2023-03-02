Чотири людини загинули, восьмеро - постраждаали. Ще п'ятьох вважають зниклими безвісти, серед них дитина. Такі попередні наслідки удару росіян по багатоповерхівці в Запоріжжі - повідомили в Офісі Генпрокурора. Обласний центр окупанти обстріляли посеред ночі - били ракетами С300. У житловому будинку зруйновано понад десять квартир. Усі подробиці - в матеріалі.

На цих нічних кадрах запорізькі рятувальники виводять людей із напівзруйнованого будинку. Під час чергового обстрілу міста, одна з російських ракет поцілила у багатоповерхівку. Частина висотки обвалилась і поховала під завалами людей. Трьох з них врятувати не вдалося. Ще шестеро мешканців будинку - отримали поранення. Їх доправили до лікарні. Наслідки ворожого удару рятувальники та комунальники ліквідовують і зараз.

Людей до будинку поки не пускають. У дворі Дмитро разом зі своєю дружиною та донькою дивляться на вікна розбитої квартири, яку останнім часом орендували. Чоловік каже, щойно почули вибух, сховалися біля ванної.

Дмитро, переселенець із Запорізької області:

Стали в проходну комнату, возле ванны, между перестенками і воно получается, трошки нас прикрыло, бо був перестенок, а так нас бы посекло стеклами, були б травмированы.

А потім у чому були вибігли на вулицю. Нині родина чекає, коли дозволять забрати речі. Потрапити у квартиру сподівається і пані Катерина. Каже, у цьому будинку жила її мама. Зараз жінки немає у місті, але треба подивитися у якому стані житло та забрати хоча б те, що вціліло.

Катерина, жителька Запоріжжя:

Чекаємо дозволу, щоб зайти, щоб забрати решту документів, яка там залишилась, фотографії якісь, ну хоч щось, що там залишилось, хочемо вообщє подивитися.

По обласному центру окупанти стріляли вночі, коли запоріжці мирно спали. У цьому будинку зруйновано більше десятка квартир. Пошкоджено й сусідні багатоповерхівки. Там повибивало шибки та потрощило балкони. Люди кажуть, і досі не можуть оговтатись від пережитого.

Таісія, жителька Запоріжжя:

Все стекла, двері в ванну і в спальню тоже разнесло.

Для мешканців пошкоджених квартир розгорнули пункти допомоги, в яких можна зігрітися та випити гарячого чаю. Місцева влада вирішує, де розмістити людей зі зруйнованих помешкань.