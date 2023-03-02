Експерти пояснили, хто отримуватиме більше в рамках підвищення розміру мінімальної пенсійної виплати, та як рахують надбавку.

Такі деталі уточнили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду Луганської області.

Там нагадали, що з 1 березня підвищили мінімальну виплату згідно з пунктом 7 урядової постанови від 24.02.2023 № 168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році". Підняли суми до:

3,12 тис. грн – громадянам, яким 80+ (страховий стаж у чоловіків - 25 років, у жінок - 20 років);

3 тис. грн – громадянам, яким від 75 до 80 років (стаж у чоловіків - 25 років, у жінок - 20 років);

3 тис. грн – українцям віком 70-80 років зі стажем 35 років у чоловіків, 30 років у жінок;

2,76 тис. грн – особам до 70 років (стаж у чоловіків - 35 років, жінок - 30 років), особам з інвалідністю І групи незалежно від віку й тривалості стажу;

3,12 тис. грн – особам, яким виповнилося 65 років і вище, не працюють, мають стаж 35 років - для чоловіків, 30 років - для жінок;

2,52 тис. грн – особам, які отримують пенсію і не працюють.

Також згідно з пунктом 8 урядової постанови № 168 з 1 березня встановили щомісячну компенсаційну виплату громадянам, які отримують загальну суму разом з надбавками, підвищеннями та іншими доплатами, що не досягає розміру середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсійної виплати за 2020 рік. Йдеться про осіб, вік яких:

80 років і більше – обсягом до 570 грн;

75 років до досягнення 80 років – до 456 грн;

70 років до досягнення 75 років – до 300 грн.

Обсяг щомісячної компенсаційної виплати українцям, яким виповнилося 70-, 75- і 80 років після 1 березня 2023 року, встановлять і виплатять з дати досягнення ними відповідного віку, додали в ПФУ.