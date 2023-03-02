Скільки триватиме війна з росією: радник Залужного озвучив прогноз [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російсько-українська війна може тривати, щонайменше, ще один рік. Такої думки, як пише німецьке видання Der Spiegel, дотримується головний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал Віктор Назаров.
Він зазначив, що щоб війна припинилася, Україна повинна перемогти окупантів на полі бою.
Генерал розповів, що у лютому 2022 року, коли лише розпочалося повномасштабне вторгнення росії, він передбачав, що цей конфлікт триватиме щонайменше рік. "Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік", - припускає Віктор Назаров.
У той же час, враховуючи розміри росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки, аби вона беззастережно капітулювала, але поразка Москви на полі бою цілком можлива, переконаний радник Залужного.
"Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові", - наголосив він, додавши, що відвоювати ці території буде можливо в рамках великого контрнаступу, навівши як приклад наступ на Харківському напрямку, де ЗСУ розгромили ворога та звільнили велику територію.
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