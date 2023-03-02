В Куп'янській громаді оголосили про обов'язкову евакуацію: кого це стосується [ Редагувати ]
У четвер, 2 березня, у Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення. Про це повідомляється у Facebook Куп'янської міської військової адміністрації.
Таке рішення (щодо евакуації, - ред.) було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами.
Евакуація проводитиметься до визначених планом пунктів з:
- подальшим розселенням;
- наданням статусу переселенців;
- оформленням соціальних виплат;
- наданням гуманітарної допомоги.
Для решти населення Куп’янської міської територіальної громади евакуація залишається добровільною.
Станом на 2 березня на території громади зареєстровані:
- 812 дітей;
- 724 людини з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.
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