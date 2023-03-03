Над Єнакієвим на окупованій частині Донеччині збили російський літак. Про це повідомив "мер" міста Роман Храменков і закликав мешканців залишатися вдома.

У соцмережах публікують кадри падіння повітряного судна на околицях міста та подальшої пожежі на землі.

Пілоти, як повідомляють місцеві жителі, катапультувалися, вони живі, але їхній стан наразі невідомий. Не відомий і тип знищеного літака окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 3 березня окупанти втратили в Україні 301 літак і 289 гелікоптерів.