Над Єнакієвим збили російський літак (відео) [ Редагувати ]
Над Єнакієвим на окупованій частині Донеччині збили російський літак. Про це повідомив "мер" міста Роман Храменков і закликав мешканців залишатися вдома.
У соцмережах публікують кадри падіння повітряного судна на околицях міста та подальшої пожежі на землі.
Пілоти, як повідомляють місцеві жителі, катапультувалися, вони живі, але їхній стан наразі невідомий. Не відомий і тип знищеного літака окупантів.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 3 березня окупанти втратили в Україні 301 літак і 289 гелікоптерів.
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