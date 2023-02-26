Над Авдіївкою збили ворожий штурмовик Су-25. Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов.

Вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохім помщений менше ніж за добу. Сьогодні вранці над Авдіївкою силами 110-ї бригади ЗСУ збито СУ-25, пілота взято в полон.

Депутат додав, що ворожий літак збили з ПЗРК Stinger.

У російських Telegram-каналах повідомляють, що зранку в росії розбився черговий Су-25. Льотчик катапультувався та залишився живим. Два дні тому такий самий ворожий штурмовик впав неподалік українського кордону.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 26 лютого окупанти втратили в Україні 299 літаків і 288 гелікоптерів.