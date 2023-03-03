Кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла [ Редагувати ]
З-під завалів будинку, який вчора обстріляли росіяни, рятувальники деблокували тіла 5 загиблих.
Про це пише ДСНС.
За даними ДСНС, ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі нині триває.
"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати", - наголосили в службі надзвичайних ситуацій.
Крім того, було розгорнуто 6 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої потреби. В ДСНС повідомили, що 92 особам було надано психологічну допомогу на місці події.
"З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 5 загиблих. До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 150 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС - 76 осіб особового складу та 13 одиниць техніки", - повідомили в службі.
по темі
У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого вночі ракетою рашистів, врятували дівчину та її кота. Катерина Мельник п'ять годин провела під уламками будівлі, весь цей час вона обіймала свого кота
Станом на пʼятницю, 3 березня, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла
Обласний центр окупанти обстріляли посеред ночі - били ракетами С300. У житловому будинку зруйновано понад десять квартир. Усі подробиці - в матеріалі.
Кількість загиблих через удар російських окупантів по будинку в Запоріжжі зросла до трьох осіб. Шестеро людей отримали поранення
У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли частину ДСНС у Святогірську Краматорського району Донецької області. За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені
По області ворог б'є щодоби. Окупанти нищать житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Днями під вогнем опинилась і Кушугумська громада. У селищі побито десятки дворів. Як ліквідовують наслідки влучань дивіться далі.