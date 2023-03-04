Варшава бере курс на нарощення оборонного потенціалу. У Польщі удвічі збільшать армію та створять спеціальну дивізію на сході країни, аби не допустити Бучі та Херсона на своїй території. Про таке оголосив заступник міністра нацоборони Польщі Войцєх Скуркєвич. Докладніше про плани сусідів - Олена Абрамович.

Чи готова Польща захищати себе, якщо раптом путін захоче розширити географію своїх "завоювань"? Питання, яке у польських медіа обговорюється усе частіше. Днями 20 хвилин в ефірі Польського радіо цій темі присвятив заступник міністра оборони Польщі. І пояснив - неспровокована російська агресія в Україні змусила Варшаву переглянути свою стратегію оборони. Ще кілька років тому план був віддати східну частину країни ворогу, лінію оборони встановити на Віслі і вже потім відтісняти агресора на схід. Тепер стало зрозуміло - це хибна концепція.

Войцех Скуркевич, заступник міністра оборони Польщ:

Ми не згодні з тим, щоби східна Польща розділила долю Бучі чи Херсона, щоб ворог заходив на територію Республіки Польща і винищував населення, вбивав невинних людей. Ми будемо захищати Республіку Польща, якщо буде потрібно, з перших сантиметрів нашої землі, на самому нашому кордоні.

Вже зараз Варшава втілює в життя новий план. На сході країни формують 1-шу піхотну дивізію Легіонів Війська Польського. Вона буде діяти поблизу кордону з росією та Білоруссю. Оснастять військових, серед іншого, придбаними в Південної Кореї та США танками. Завозити озброєння Польща почала ще торік. Президент Дуда на останній зустрічі в НАТО наголосив - країна відповідально ставиться до загроз.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Перша частина вже надійшла в нашу країну буквально через кілька місяців після замовлення. Це танки, це гармати, гаубиці. Будуть і літаки. Тому це обладнання, яке ми справді очікуємо, у значній кількості, стане великим посиленням східного флангу НАТО. Ми хочемо бути максимально самодостатніми, як надійний елемент стабільності та захисту території Альянсу.

У Варшаві вирішили збільшити армію країни майже удвічі - до 300 тисяч військ. Новий етап настав і в оборонній промисловості. Оскільки армія переходить від пострадянського до сучасного обладнання, чимало нових елементів виготовляють на польських заводах. Так, на військовому автомобільному заводі в Познані запускають виробництво південнокорейських танків K2. Окрім того, нещодавно Польща продемонструвала свою останню систему протиракетної оборони, яка базується на британській ракеті Camm у поєднанні з радарами та вантажівками польського виробництва.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі:

Це перевірена система. Вона значною мірою базується на рішеннях, які складають систему Sky Sabre. Тобто це поєднання британського досвіду з можливостями польської збройової промисловості. Mala Narew - це перший етап наших зусиль - ми будемо послідовно розширювати наші зенітні та протиракетні можливості.

Водночас Варшава залишається одним із найгучніших голосів на захист України в ЄС та НАТО. Як зазначив польський міністр оборони - його країна свідомо робить багато для допомоги Україні багато, бо чим гірших втрат росія зазнає зараз у нас, тим у більшій безпеці буде Польща та інші країни демократичного світу.