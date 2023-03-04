Далі про ситуацію на фронті. Ворог наступає на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили там аж понад півтори сотні атак. Важкі бої точаться на Бахмутському напрямку, під постійними обстрілами Авдіївка та Вугледар. Докладніше про все - Євген Соломін.

Так на Луганщині працює по російських позиціях ПТРК "Корсар". Тут основні бойові дії точаться за трьома напрямками. Окупанти не припиняють спроб захопити стратегічний населений пункт - Білогорівку. Звідси відкривається шлях на Бахмут та Соледар.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Туди зараз найбільше насипає артилерія. Вони намагались десь пробитися невеликими групами. Але нічого у них не виходить на сьогоднішній день. Тому зараз просто розстрілюють цю територію.

Другим напрямком атак на Луганщині є Сватове-Куп'янськ. Тут орки не просуваються. Тримають займані позиції та періодично обстрілюють наші підрозділи. Але найважчою є ситуація в районі Кремінної.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Вони туди кидають різні підрозділи. Вони там експериментують. Два дні тому це було 2 роти піхоти. Сьогодні - це танкові підрозділи з машинами підтримки.

Ворог вважає цей напрямок важливим і кидає в бій все нові сили в район Площанки та Макіївки. Проте Кремінські ліси та наші бійці стримують ці потуги окупантів.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Оця вся земля, яку важка техніка розбиває, ще нам дасть можливість ту велику кількість техніки з боку ворога протриматись пару-тройку тижнів. А там вже підійде західна допомога.

Кожен виїзд у деокуповані населені пункти Луганщини - це завжди ризик. Через обстріли все складніше доставляти допомогу місцевим. За минулий тиждень поліцейським вперше вдалося прорватись у Невське, Макіївку та Греківку, щоб привезти мешканцям хліб.

Дякуємо (бере хліб) і вам, дай Бог, здоровя.

Складною залишається ситуація в Бахмуті. На північ від міста ворог продовжує мінімально просуватися у бік Хромового-Богданівки. На східному березі Бахмутки орки контролюють частину території. Збройні сили не дають окупантам закріпитися.

Західніше Іванівського та на півдні Бахмута - ЗСУ контратакують.

Окупанти сконцентрувалися на перерізанні траси Бахмут-Костянтинівка, щоб подвійним ударом атакувати Хромове та за будь-яку ціну захопити Бахмут. Наші воїни роблять усе можливе, щоб фортеця встояла.

Саме місто щодня руйнують російські окупанти, перетворюючи його на ще одну Волноваху.

Все горить. Вот седьмая квартира нах*й…

Павло Кириленко, голова Донецької ОВА:

Щодо прифронтових територій, там руйнації просто неймовірні. Якщо брати Авдіївку, там місто фактично повністю зруйноване. Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнування перевищує 80%.

Не припиняються атаки ворога на авдіївському та шахтарському напрямках. Росіяни безуспішно штурмували позиції наших військ поблизу Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки та Вугледару.

Воронка така нєхіла получилась. Блін. Це капєц! Так глибина, як мене 5 наверно!

З району Авдіївки активізувалася евакуація. Після російського авіаудару по селу Ласточкиному, де ракета вбила цивільних у приватному будинку, жителі готові виїжджати. За два дні правоохоронці з населеного пункту евакуювали близько 40 людей, серед яких - маленькі діти.

Давайте-давайте побістрее. Потому что обстреливают. Не дай Бог!

Після чергової страшної ночі під бомбами погоджується виїхати і ця багатодітна родина.

Расскажите что ночью у вас тут било? Ужас! Сильно стреляли? Да! И ві боялись? Да! Сечайс вас вівезут в нормально тихое место.. (починається обстріл, всі сідають) вот оно что твориться! Давайте собираемся, по шурику!

Поліція Донеччини й надалі вивозить людей у безпечніші місця. Нині це небезпечно, проте невеликими групами вдається вириватися з пекла, яке влаштували росіяни на цих землях.