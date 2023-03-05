Ми зобов'язані притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах - глава Європарламенту [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейський Союз підтримує Україну в притягненні до відповідальності осіб, які вині у воєнних злочинах.
Про це повідомляється в Twitter глави Європарламенту Роберти Мецоли.
Політик зазначила, що мир вимагає відповідальності та свободи.
"Я знову висловила генеральному прокурору Андрію Костіну зобов'язання ЄС притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів", - розповіла Мецола.
За її словами, важливим кроком є створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії.
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