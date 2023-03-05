У росії вже навесні можуть закінчитися ресурси для війни: Буданов назвав умову [ Редагувати ]
росіяни можуть втратити свої ресурси для ведення війни, якщо вони навесні не досягнуть своїх цілей на полі бою.
Про це повідомляє начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю USA Today.
"росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни", - наголосив Буданов.
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