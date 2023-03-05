росіяни можуть втратити свої ресурси для ведення війни, якщо вони навесні не досягнуть своїх цілей на полі бою.

Про це повідомляє начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю USA Today.

"росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни", - наголосив Буданов.