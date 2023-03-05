У неділю, 5 березня, у московській області рф стався вибух, після чого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі. Про це повідомляється у Telegram-канал Mash.

Стовп полум'я після загоряння заводу піднявся на 20 метрів

Велика пожежа на "москоксі" (московському коксогазовому заводі) у Видному. Спершу було чути вибух, після якого стовп полум'я піднявся на 20 метрів.

При цьому зазначається, що площа пожежі становить 200 квадратів.