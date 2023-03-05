Під москвою стався вибух: спалахнув коксогазовий завод (відео) [ Редагувати ]
У неділю, 5 березня, у московській області рф стався вибух, після чого почалася пожежа на Московському коксогазовому заводі. Про це повідомляється у Telegram-канал Mash.
Стовп полум'я після загоряння заводу піднявся на 20 метрів
Велика пожежа на "москоксі" (московському коксогазовому заводі) у Видному. Спершу було чути вибух, після якого стовп полум'я піднявся на 20 метрів.
При цьому зазначається, що площа пожежі становить 200 квадратів.
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