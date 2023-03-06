Нічна атака на Дніпропетровщину: сили ППО збили чотири безпілотники [ Редагувати ]
У понеділок вночі, 6 березня, окупанти атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників. Сили ППО знищили всі 4 дрони. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з Пiвденного командування "Схiд" їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed.
Ворожі дрони-камікадзе заходили на територію Дніпропетровської області з боку Нікопольського району, там вони були знищені.
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