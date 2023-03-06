Ставка Верховного головнокомандувача: Зеленський ввів до складу нового заступника міністра оборони [ Редагувати ]
У понеділок, 6 березня, президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача. До нього ввели призначеного раніше першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.
Про це свідчить указ президента №129.
Постановляю: увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича - першого заступника міністра оборони України.
Указ Зеленського був опублікований сьогодні, 6 березня.
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