Окупанти на Луганщині перевіряють на придатність поранених для повернення на фронт [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
У тимчасово окупованій Луганській області працює військово-лікарська комісія, яка визначає придатність російських військових для повернення на фронт. Військова комісія працює в готелі "Донбас" міста Кадіївка.
"Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю", - йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що у такий спосіб російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.
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