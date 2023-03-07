Росіяни за добу випустили по Херсонській області понад 300 снарядів [ Редагувати ]
Російські окупанти за минулу добу випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок атак ворога поранення отримали четверо мирних жителів.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
Загалом за минулу добу росіяни 65 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог застосував важку артилерію та "Гради".
Херсон потрапив під обстріл тричі, 18 російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Через обстріли поранення отримали чотири мирних жителі Херсонської області.
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