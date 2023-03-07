У Міністерстві оборони звернулися до користувачів соцмереж на тлі повідомлень про особу розстріляного українського військовополоненого. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

Там просять дочекатися, поки офіційно буде встановлено особу загиблого.