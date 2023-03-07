Розстріл полоненого: Маляр просить дочекатися офіційного підтвердження особи [ Редагувати ]
У Міністерстві оборони звернулися до користувачів соцмереж на тлі повідомлень про особу розстріляного українського військовополоненого. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.
Там просять дочекатися, поки офіційно буде встановлено особу загиблого.
До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі й тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого.
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