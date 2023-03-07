У вівторок, 7 березня, стало відомо про те, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн може претендувати на пост генерального секретаря НАТО. Однак це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії. Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.

За даними видання, фон дер Ляйєн вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.

Крім того, голова Єврокомісії 7 березня вирушить до Канади та США. Видання наголошує, що її поїздку слід "розглядати в іншому світлі", тобто можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.

За інформацією італійської газети, на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні, ще на рік. Термін повноважень фон дер Ляйєн спливає влітку 2024 року.

Газета зазначається, що Урсула фон дер Ляйєн стала б "ідеальним рішенням" для США, оскільки Вашингтон давно розглядає на цій посаді жінку.