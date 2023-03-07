США пригрозили санкціями за розгін протестувальників у Грузії [ Редагувати ]
США може накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії. Про це сказала речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні.
"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів", - заявив Прайс.
За словами речника Держдепу, відповідальні за придушення протестів у Грузії можуть потрапити під санкції США.
"У нас є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини", - додав він.
по темі
У Грузії під час розгону мітингів проти скандального закону про "іноагентів" постраждали десятки демонстрантів
Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроект про "іноземних агентів". Голосування відбувалося на фоні протестів, влаштованих опозицією. На проспекті Руставелі зібралося майже 10 тисяч протестувальників
Подоляк відповів на заяви білоруського диктатора олександра лукашенко щодо підриву російського літака А-50
Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2
У Чернігові влада вирішила призупинити роботу "пунктів незламності"