Дефіцитні "Леопарди". У Німеччини виник дефіцит танків для сил найвищого рівня боєготовності НАТО. Їх просто не вистачає. Чому бронемашини не в строю? І чи вплине це на обіцяні поставки панцирників для України? Тетяна Логунова розкаже.

Початок лютого. Міністр оборони Німеччини відвідує танковий батальйон у місті Аугустдорф. Борис Пісторіус не тільки спостерігає за маневрами військових, а й сам випробовує основну бойову машину Бундесверу у польових умовах. І просто на полігоні, заявляє - армії треба більше "Леопардів".

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Ключовим для мене є замовлення нових танків. Не через рік, а негайно, щоб вже можна було почати виробництво, і ми знали, коли у нас будуть нові "Леопарди". Звідки взяти гроші? Дозвольте мені відповісти так: чесно кажучи, мені байдуже.

Про проблеми з оснащенням Бундесверу в Німеччині говорили щонайменше років 10. Саме тому після нападу росії на Україну уряд терміново виділив на переоснащення армії 100 мільярдів євро. Утім, швидко вирішити проблеми, які накопичувалися роками, не вийшло. Німецькі ЗМІ повідомляють - Бундесвер не може виконати свої зобов'язання перед оперативно-тактичними силами НАТО надвисокого рівня готовності. Це такий собі передовий загін, який у разі потенційного нападу повинен зреагувати на агресію, і дати час іншим країнам Альянсу мобілізувати свої ресурси. Журналісти посилаються на внутрішні документи міністерства оборони і стверджують - у Бундесверу не вистачає справних танків.

Проблеми виникли у танкового батальйону, що дислокується у землі Тюрингія. Згідно з планом, саме він у разі нападу на Альянс повинен одразу надати оперативно-тактичним силам НАТО щонайменше 30 бойових танків Leopard 2А7. Повинен, але не зможе. За даними німецьких ЗМІ, наразі у розпорядженні батальйону від сили 20 справних бронемашин. Інші не на ходу і потребують ремонту. Тобто, у разі чого, німцям доведеться збирати техніку по різних регіонах країни, позичати танки в інших батальйонах. І втрачати час. А оперативно-тактичні сили НАТО створювалися якраз для того, щоб уникати таких затримок.

Як так? - журналісти запитали в міністра оборони країни, який нині перебуває з візитом у Литві. Паніка безпідставна - відповів Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини:

У нас немає проблем з "Леопардами". Так, у нас є певні затримки в технічному обслуговуванні та ремонті, зараз ми вирішуємо це питання. Ми маємо техніку, яка у будь-який момент може взяти участь в оперативно-тактичних силах НАТО. І це не "збирання по регіонах", таке формулювання я прочитав сьогодні вранці в пресі. Це управління ресурсами, менеджмент. Коли техніка виходить з ладу, її заміняють на рівноцінну заради виконання певної місії. Німеччина зможе виконати свої зобов'язання, я в цьому не сумніваюся.

Офіційний Берлін обіцяє виконати і своє зобов'язання перед Києвом. А саме передати ЗСУ 18 танків "Леопард 2а6". Броня має надійти в Україну вже до кінця березня. Наразі наші військові закінчують підготовку в навчальному центрі Бундесверу у Мунстері, де вони понад місяць опановували тонкощі управління "Леопардами".