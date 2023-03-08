З початку 2022-го товарообіг між Грузією та росією зріс на 50%

У столиці Грузії Тбілісі на масових протестах через законопроєкт про "іноземних агентів" затримали 66 людей. Про це Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило сьогодні.

Людей, мовляв, затримали за фактами дрібного хуліганства та непокори вимогам поліції. А опозиція вже скликала новий мітинг. Сьогодні, о 13:00 в центрі Тбілісі. Усе через ухвалення законопроєкту у першому читанні. Більше подробиць - розповість Юрій Куций.

Водомети, сльозогінний газ та кийки - правоохоронці спрямували проти мітингарів, які вийшли на вулиці проти скандального законопроєкту про "антиагентів".

Борис Гоголава, учасник мітингу:

Вони прийняли цей закон без нашого відома, і зараз ми повернулися на вулиці, щоб протестувати проти цього, до поки не побачимо зміни. А закон цей російський, як ми всі знаємо, він був запроваджений у росії, він був реалізований в Білорусі, і ми не хочемо бути частиною колишнього Радянського Союзу, ми хочемо бути частиною Європейського Союзу.

Обурених людей не вгамували заклики розійтися - виправдовується міністерство внутрішніх справ Грузії. І повідомляє: є поранені з обох сторін. А опозиція заявляє про численні арешти учасників мітингу.

Ніно Кінкладзе, учасниця мітингу:

Ми повинні боротися за право бути європейцями, тому я тут. Я хочу бачити майбутнє своєї дитини разом з європейською спільнотою та її цінностями.

Мітингувальників підтримала президентка країни, яка перебуває у США з робочим візитом.

Саломе Зурабішвілі, президент Грузії:

З першого дня я казала, що накладу вето на цей закон - і тепер кажу, що так і буде. Мені нецікаво навіть обговорювати його. Все, що має значення - це майбутнє Грузії та Конституція, гарантом якої я виступаю. А там написано - всі без винятку державні інституції зобов'язані працювати над тим, щоб Грузія стала частиною Європейського союзу.

Провладна партія "Грузинська мрія" запевняє, що нічого поганого в законі про іноагентів немає.

Гіві Міканадзе, член партії "Грузинська мрія":

Грузинське суспільство заслуговує на те, щоб знати, які організації фінансуються, з якого джерела і якого типу, і як ці гроші витрачаються. Ми говоримо про підзвітність і прозорість. Це не передбачає жодних обмежень.

Проте грузини не вірять у таку чистоту намірів. І переконані: це спроба перекрити повітря опозиційним ЗМІ і неурядовим організаціям, які фінансують за кошти іноземних грантів.

Хатія Джінджіхадзе, менеджерка програми підтримки ЗМІ грузинського фонду "Відкритого суспільства":

Цей закон ми сприймаємо, як катастрофу для Грузії, тому що його витоки йдуть з росії. І ось до чого нас веде наш уряд. Цей закон є серйозною перешкодою для європейського майбутнього Грузії, і це в той момент, коли Грузія очікує статусу кандидата в ЄС. І ці люди розлючені. Вони не хочуть, щоб їх називали "агентами", тому що вони добросовісно служать своїй країні.

Напередодні, коли законопроєкт намагалися протягти через комітет, будівля парламенту Грузії перетворилася на ринг!

Тоді почубилися депутат від правлячої партії Анрі Оханашвілі та опозиціонер Леван Хабеїшвілі.

У цей час на вулиці під парламентом стояли люди з гаслами "Ні російському закону в Грузії".

Гіга Бокерія, член партії "Європейська Грузія":

Цей закон, спрямований проти громадянського суспільства, є лише маленькою частинкою більшої картини, більшої анатомії державної зради. Коли у нас є режим, який намагається переконати суспільство, що Захід і весь інший вільний світ - це наші вороги. Влада намагається культивувати цю путіністську ідею в нашій країні, цим зраджує майбутнє Грузії.

І це не перший реверанс грузинської влади в бік росії. Пригадаймо, як на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну грузинські чиновники не поспішали впроваджувати санкції проти країни-терористки.

І це тоді, як тисячі грузинів виходили на вулиці - засвідчити солідарність з українським народом. Згодом грузинська президентка повідомила: країна таки приєднається до обмежень.

Саломе Зурабішвілі, президентка Грузії:

Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти рф, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектора.

Тільки цифри свідчать про інше. З початку 2022-го товарообіг між Грузією та росією зріс на 50%. Далі до Грузії почали з'їжджатися російські втікачі від мобілізації.

Також лунали офіційні заяви, що Тбілісі не передаватиме Україні зброю. А напередодні роковин повномасштабного вторгнення, лідер правлячої партії Іраклій Кобахідзе навіть схвалив ідею відновлення авіасполучення з москвою, начебто "в інтересах грузинів, які проживають у росії". Проте все це нескладно пояснити - олігарх Бідзіна Іванішвілі, який контролює уряд, дуже близький до кремля.

Іраклій Павленішвілі, член партії "Єдиний національний рух":

Є неформальний правитель нашої країни, грузинський олігарх і колишній прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі та його правляча партія "Грузинська мрія", які саботують наш шлях до євроатлантичної інтеграції.

Саме Іванішвілі, як сірий кардинал, формує позицію нинішнього уряду Грузії щодо рф, віддаляючи країну від Євросоюзу. Грузія, нагадаю, так і не отримала статусу країни-кандидата в ЄС, адже не виконала рекомендацій Європейської комісії. Однією із них була - деолігархізація.