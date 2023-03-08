Російські загарбники зазнають суттєвих втрат на Луганському напрямку й не можуть просунутися на ньому. Спочатку вони намагалися прорвати фронт біля Кремінної, потім - перекинули додаткові сили. Їх, до речі, розмістили в казармі, що розташована на території Луганської міської поліклініки.

Не найкраща для московитів ситуація і на Бахмутському напрямку. Тож ворог, у традиційній манері, б'є по житлових будинках та знищує цивільну інфраструктуру. Відтак, цивільним, що досі залишилися у місті, пропонують негайну евакуацію. Більше про ситуацію на Донбасі - Ольга Куріленко.

Понад триста разів окупанти обстріляли позиції українських захисників в районі Бахмута. Місто залишається епіцентром бойових дій. Рашисти намагаються протиснути фланги Сил оборони, щоб захопити фортецю. Проте наші воїни дають відсіч.

Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але без успіху, зазнаючи при тому колосальних втрат. Місто стоїть, бо Бахмут - це Україна. Було, є і буде.

В Авдіївці масовані артобстріли та ракетний удар. Ворог влучив у житлові квартали.

Авдіївка, знову ракетою вдарили, кацапи, майже в тем саме місце.

Загарбники накрили вогнем і околиці інших населених пунктів. Серед них Бердичі, Водяне, Красногорівка, Вугледар, Золота Нива, Времівка, Нескучне та Георгіївка.

Георгіївка, два вихода, слухай. Отут ще у нас хату...

Правоохоронці продовжують евакуацію мирного населення до більш безпечних місць. Покинути рідні домівки тепер наважуються навіть ті, хто дотепер зволікав із переїздом.

Павло Дяченко, поліцейський екіпажу "Білий янгол":

Звернулися до нас особисто літній чоловік зі своїм знайомим. Вони пішки вийшли із найнебезпечнішого району, дісталися до нас із проханням допомогти з евакуацією, виїхати в інші регіони.

А вы где жили? - Там возле мясокомбината, там окраина. - Это вы аж оттуда пешком пришли? - Да, да, с самого утра шли - Обстрелы сильные - о, мама родная.

Та ворог не має успіху і зазнає великих втрат. Сили Оборони знищують росіян цілими групами. Через чималі втрати мобілізовані на Донеччині рашисти масово відмовляються воювати далі.

Мобилизованные территориальной обороны росийской федерации, хочу вам доложить, я - старший лейтенант Сомов Олег Геннадьевич отказываюсь выполнять поставленные задачи в связи с тем, что личный состав взвода понес потери в течении трех суток. Погнали по прибытию сразу же штурмовать деревни без подготовки, без связи, без разведки, вообще без ничего.

Від ударів наших захисників окупанти прикриваються пацієнтами поліклініки у Луганську. Там рашисти в частині медзакладу влаштували казарму.

Олександр Штупун, Речник Генерального штабу Збройних сил України:

У готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої території Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.

За даними Луганської обласної військової адміністрації, в області нині стало тихіше, проте про відступ росіян не йдеться.

Сергій Гайдай, голова Луганської Обласної військової адміністрації:

Навали росіян немає, ворог відійшов для поповнення резервів і знову підуть у наступ. Збільшили кількість обстрілів із важкої артилерії на Білогорівському та Кремінському напрямках. Проте на сьогодні ситуація стабільна та контрольована.

Тим часом із російського полону додому повернулися 130 українців.

З полону звільнили 126 чоловіків та 4 жінок. Зокрема 71 захисника "Азовсталі". Більшість - із пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому - скоро буде 64.