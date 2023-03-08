Жителів Києва та області попередили про звуки вибухів [ Редагувати ]
Фото: Reuters
У середу, 8 березня, у Вишгородському районі Київської області може бути чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Їх можуть чути і мешканці столиці
Відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.
За даними КОВА, роботи планові, тому варто не хвилюватись та зберігати спокій.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що звуки вибухів також можуть чути на північній околиці столиці може бути гучно.
Це працюють наші сапери!
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