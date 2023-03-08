У середу, 8 березня, у Вишгородському районі Київської області може бути чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Їх можуть чути і мешканці столиці

Відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

За даними КОВА, роботи планові, тому варто не хвилюватись та зберігати спокій.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що звуки вибухів також можуть чути на північній околиці столиці може бути гучно.