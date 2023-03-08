З моменту анонсу гри Starfield компанія-розробник Bethesda, яка належить Microsoft, надавали лише туманні дати релізу.

Але 8 березня компанія нарешті відкрила завісу таємниці офіційної дати виходу проекту в продаж – 6 вересня 2023 року.

Разом із анонсом дати релізу голова компанії Тодд Говард показав новий трейлер Starfield. Але показ був без геймплею, зате із демонстрацією великих локацій та безмежного космосу, відкритого для досліджень.

Окрім дати релізу, голова Bethesda повідомив, що 11 червня відбудеться велика презентація Starfield Direct, на якій глядачі дізнаються більше інформації про гру.

Starfield буде доступна на Xbox Series і PC. У день релізу гра з'явиться в каталозі Game Pass. На PlayStation 5 гра не заявлена.

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