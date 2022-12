У ніч проти 9 грудня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження в галузі інтерактивних розваг The Game Awards, на якій найкращою грою 2022 року була визнана Elden Ring.

Також ця відеогра також виграла в номінаціях "Найкраща ігрова режисура", "Найкраща рольова гра" та "Найкращий візуальний дизайн".

Шість нагород взяла God of War Ragnarok: вона виграла в категоріях "Найкраща розповідь", "Найкраща пригодницька гра", "Найкращий саундтрек", "Найкращий дизайн звуку", "Інновації в доступності".

Також приз за головну роль отримав Крістофер Джадж, який у грі виконав роль Кратосаі.

"Найкращою дебютною інді-грою" визнали Stray. Найочікуванішим проектом назвали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Найкращою кіноадаптацією став анімаційний серіал "Аркейн" від Netflix.

Грою року за версією геймерів визнали Genshin Impact.

Також на церемонії анонсували та представили трейлер Death Stranding 2, показали трейлер та назвали дату виходу Star Wars Jedi: Survivor - проект вийде 17 березня 2023 року.

У грі Suicide Squad: Kill the Justice League з'явиться Бетмен, якого озвучив Кевін Конрой, який нещодавно помер, - гра вийде 26 травня.

Нову гру анонсував автор Bioshock Кен Левін: проект називається Judas. Street Fighter 6 вийде 2 червня, Diablo 4 - 6 червня, Final Fantasy 16 - 22 червня.